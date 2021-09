De Britse regering heeft niet voldoende rekening gehouden met de effecten op het klimaat toen ze olie- en gasconcern BP toestemming gaf om in de Noordzee te boren naar olie. Dat heeft milieuorganisatie Greenpeace bepleit tijdens een rechtszaak in Schotland. BP kreeg in 2018 definitief toestemming om te boren in het zogenoemde Vorlich-veld, zo’n 240 kilometer ten oosten van Aberdeen.