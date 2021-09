Bij de politie kwamen de afgelopen dagen bijna honderd tips binnen in de coldcase Wies Hensen. Enkele daarvan zijn volgens de politie „zeer interessant”. De 32-jarige vrouw uit Budel verdween op 29 augustus 1989 nadat ze op de kermis in haar woonplaats was geweest. Ze werd een dag later dood gevonden, maar een dader is nooit gevonden.