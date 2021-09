Expositie vertelt over werkkampen voor Joden in Amsterdamse Bos

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam opent woensdag een expositie die vertelt over werkkampen voor Joodse mannen in het Amsterdamse Bos. Aan de hand van persoonlijke foto’s, objecten en interviews komt in de tentoonstelling ‘Tewerkgesteld in het Amsterdamse Bos’ het tot nu toe onderbelichte verhaal naar voren over deze periode in de Tweede Wereldoorlog. Ook kunnen bezoekers een wandelroute volgen langs plekken waar is gewerkt.