WSJ: Amerikanen kopen weer veel toiletpapier

Amerikanen slaan momenteel weer massaal toiletpapier in. Dat komt volgens Procter & Gamble (P&G), de grootste Amerikaanse fabrikant van toiletpapier en papieren handdoeken, onder meer door het stijgende aantal coronabesmettingen en doordat scholen voorraden inslaan voor het nieuwe schooljaar. Het is echter nog niet zo dat er weer sprake is van rijen lege schappen zoals aan het begin van de coronapandemie, meldt zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ).