Duitse machinistenstaking treft eerst nacht- en vrachttreinen

De derde staking van Duitse machinisten heeft meteen gevolgen voor goederentreinen en de nachttrein van Amsterdam naar Wenen. De staking gaat namelijk aan het einde van de middag van start voor goederentreinen. Passagierstreinen worden pas bij het begin van de dienstregeling in de vroege ochtenduren van donderdag getroffen. De nachttrein, die woensdagavond al vertrekt maar tijdens de nacht over het Duitse spoor rijdt, heeft daar wel al last van en zal niet rijden.