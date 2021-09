De regio in de Verenigde Staten die afgelopen week werd getroffen door orkaan Ida en de daaropvolgende stroomuitval, ziet zich woensdag gesteld voor een nieuw probleem: extreme hitte. In het zuidoosten van Louisiana en Mississippi wordt woensdag een gevoelstemperatuur van 42 graden verwacht. In en rondom New Orleans zijn daarom centra geopend waar mensen in ruimtes met airconditioning kunnen schuilen.