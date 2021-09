De Europese Unie moet voorkomen dat zij nog eens de militaire kracht mist om bedreigde EU-burgers als die in Kabul in veiligheid te brengen, vindt EU-president Charles Michel. Dat EU-landen zo op de Verenigde Staten moesten leunen om hun mensen te evacueren, heeft volgens Michel duidelijk gemaakt dat de EU moet streven naar „een groter vermogen om wereldwijd in actie te komen”.