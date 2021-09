De Amsterdamse AEX-index zette woensdag de koers richting de 800 punten voort onder aanvoering van Philips. Beleggers reageerden opgelucht dat het zorgtechnologieconcern in de Verenigde Staten is begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. Philips riep eerder al de ademhalingsondersteunende apparaten terug omdat er schuim in zit dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.