In Doha overlegt demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) woensdag met haar Qatarese ambtgenoot over mogelijkheden om de evacuatie uit Afghanistan weer te hervatten. Ze praten onder meer over de mogelijkheid om het vliegveld van Kabul te openen, het belang van veilige vertrekroutes voor evacués en mogelijke ondersteuning van Qatar daarbij.