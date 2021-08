Formatieverslag Hamer woensdag of donderdag verwacht

Alle ogen op het Binnenhof zijn gericht op Mariëtte Hamer. De informateur komt naar verwachting woensdag of donderdag met haar rapport. Ingewijden verwachten dat zij daarin zal aangeven dat een minderheidskabinet misschien wel de enige overgebleven optie is, omdat te veel partijen elkaar uitsluiten. Het debat over haar verslag kan op zijn vroegst donderdag worden gehouden, maar waarschijnlijker is dat de Tweede Kamer komende dinsdag debatteert over de formatie.