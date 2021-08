De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer is ook in juli sterk gebleven vanwege het economische herstel van de coronacrisis. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA steeg de vraag, gemeten in zogeheten vrachttonkilometers, die maand met 8,6 procent ten opzichte van juli 2019. Vanwege de grote impact van de coronapandemie op de sector vorig jaar maakt IATA de vergelijking met de situatie van voor de crisis.