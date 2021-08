Texas op weg naar allerstrengste Amerikaanse abortuswet

Abortus wordt in de Amerikaanse staat Texas vanaf woensdag alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan, tenzij het federale Hooggerechtshof zich daar op het laatste moment nog tegen uitspreekt. De wet verbiedt abortus na de zesde week van de zwangerschap en moedigt de bevolking aan overtreders voor de rechter te slepen. Een aangifte tegen een kliniek die een vrouw die langer zwanger is toch behandelt kan de ‘verklikker’ een premie van 10.000 dollar of meer opleveren.