De AEX-index op de beurs in Amsterdam deed dinsdag op de laatste handelsdag van augustus een stapje terug, na het slotrecord dat een dag eerder op de borden werd gezet. Beleggers verwerkten onder meer cijfers over de inflatie in de eurozone die in augustus verder is gestegen. Techinvesteerder Prosus was in trek bij de hoofdfondsen op het Damrak vanwege een grote overname in India.