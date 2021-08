Voormalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt laat half september al wat van zich horen. Zijn eerste optreden na maanden ziekteverlof stond eigenlijk pas later gepland, maar op 17 september is het bekende Tweede Kamerlid te gast bij de talkshow Plein Publiek, meldt het debatcentrum De Balie. In het praatprogramma zal hij zijn plannen uit de doeken doen voor zijn nieuwe fractie.