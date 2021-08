De politie noemt de reeks branden, een explosie en een woningbeschieting in Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht onacceptabel. Politie en justitie vermoeden dat de recente geweldsincidenten te maken hebben met een partij cocaïne die op 28 juli is onderschept in de haven van Antwerpen. Dinsdagavond besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan het grote onderzoek naar de incidenten.