MOB geeft hoop niet op: uitspraak alleen voor aanstaande races

De uitspraak van de voorzieningenrechter om de Formule 1 komend weekeinde toch door te laten gaan is puur op procesrechtelijke gronden, zegt Mobilisation for the Environment (MOB), de organisatie die vergeefs het kort geding tegen het race-evenement op het circuit van Zandvoort had aangespannen. „De uitspraak zegt niets over de inhoud.” Er kan dus in de toekomst nog van alles gebeuren, stelt MOB, want die inhoud komt nog aan de orde.