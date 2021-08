De veroordeling van ‘politiemol’ Mark. M. kan in stand blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde M. in mei 2019 in hoger beroep tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor het verkopen van geheime politie-informatie aan criminelen.