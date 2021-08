Het aantal hypotheken dat is afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het afgelopen kwartaal gedaald. In het tweede kwartaal nam het aantal afgesloten hypotheken met het vangnet op jaarbasis met een tiende af. Dat komt volgens NHG doordat er een zeer beperkt aanbod is van woningen onder de NHG-kostengrens van 325.000 euro.