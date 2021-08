Het Literatuurmuseum in Den Haag kan zijn collectie over schrijver Arthur van Schendel (1874-1946) compleet maken. Nu het zaterdag 11 september 75 jaar geleden is dat de (postume) P.C. Hooftprijs-winnaar stierf, schenkt zijn familie de manuscripten die het museum nog in zijn verzameling miste: die van de klassieker Het fregatschip Johanna Maria (1930) en die van Herinneringen van een domme jongen (1934).