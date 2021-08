Zeventig Afghaanse evacués verhuizen dinsdagmiddag van het Marine Etablissement Amsterdam naar de noodopvang in natuurgebied Heumensoord tussen Nijmegen en Malden. De vluchtelingen worden in de loop van de middag verwacht volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ze zijn de eerste bewoners van het kamp dat in de bossen is opgebouwd.