ANVR wil versoepeling reisadviezen bij stopzetten coronasteun

Reisbranchevereniging ANVR is woedend op het kabinet over het stoppen van de coronasteun per 1 oktober. Georganiseerde reizen naar landen buiten de Europese Unie liggen door een oranje reisadvies nog grotendeels stil, maar daar staat binnenkort geen financiële compensatie meer tegenover. De vereniging pleit voor een versoepeling van het reisadvies of nieuwe steunmaatregelen. Gebeurt dat laatste niet dan dreigt de ANVR leden te gaan ondersteunen die toch naar oranje gebied willen reizen.