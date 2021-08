Kroongetuige moordproces Caloh Wagoh: ik heb niemand ontzien

„Ik heb volledig open kaart gespeeld. Ik heb niemand ontzien.” Dat zei Tony de G. dinsdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, tijdens het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh (Eris). De G. (36) is kroongetuige in het proces. Hij heeft in het voortraject 25 verklaringen afgelegd, waarop justitie de zeer omvangrijke zaak heeft kunnen bouwen. In Eris staan inclusief De G. zelf 21 verdachten terecht, onder meer op verdenking van het plegen van vijf liquidaties.