Prosus was dinsdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Beleggers reageerden positief op een grote overname door de techinvesteerder in India. Tegenvallende cijfers uit China, waar de dienstensector voor het eerst sinds februari 2020 een krimp liet zien, wakkerden daarbij de hoop aan op meer steunmaatregelen voor de op een na grootste economie ter wereld.