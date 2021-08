In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp was dinsdag een ware stoelendans voor aanvang van het verhoor van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh. Kroongetuige Tony de G. zit afgeschermd in een getuigenbox in de rechtszaal, samen met zijn advocaat. Zijn stem wordt vervormd en hij is vermomd, voor zijn veiligheid.