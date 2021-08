Verdelgen of verbod op jacobskruiskruid is helemaal niet nodig

Een verbod op of een verdelgingsplicht voor jacobskruiskruid is helemaal niet nodig. De inheemse plant bloeit deze zomer explosief. Vooral paarden en koeien kunnen ziek worden als ze ervan eten. Maar goed beheer van grasland voorkomt dat vee in aanraking komt met jacobskruiskruid en bovendien verdwijnt de plant na enkele jaren vanzelf weer, zeggen wetenschappers van de universiteit van Wageningen (WUR) en kennisinstituut voor planten FLORON.