Accountants- en adviesbureau PwC betaalt een schikking van 300.000 euro aan het Openbaar Ministerie (OM). Dat doet het bedrijf omdat het onjuiste informatie over de belastingaangifte van een cliënt aan de Belastingdienst had verstrekt. Die cliënt heeft de belasting die het eigenlijk verschuldigd was alsnog betaald.