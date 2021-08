Column Maarten van Nieuw Amerongen: Het populisme van Van der Plas en Boswijk

De BoerBurgerBeweging (BBB) staat sinds vorige week boven het CDA in de peilingen. Dat zegt niet alleen iets over het CDA, maar zeker ook over de partij van Caroline (”Kèrolain”) van der Plas. Of de BBB in Den Haag een blijvertje is, zal mede afhangen van hoe de partij zich de komende jaren ontwikkelt als organisatie, maar duidelijk is dat het huidige succes vooral op het conto van de figuur Caroline van der Plas te schrijven is. De boerenvoorvrouw uit Deventer lijkt te appelleren aan een breed levende behoefte aan fatsoenlijk populisme.