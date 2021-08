De Franse economie is in het tweede kwartaal iets harder gegroeid dan eerder werd gedacht. Uit definitieve cijfers van het Franse statistiekbureau INSEE blijkt dat de omvang van de economie met 1,1 procent toenam ten opzichte van het eerste kwartaal in plaats van de eerder gemelde 0,9 procent. Net als in Nederland ging de Franse economie in het voorjaar weer steeds meer van het slot na strenge beperkingen vanwege corona.