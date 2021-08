De bedrijvigheid van Chinese ondernemingen is deze maand afgenomen als gevolg van uitbraken van de Delta-variant van het coronavirus. De industrie groeide nog wel, maar dat was zeer minimaal. De bedrijvigheid in de bouw en de dienstensector namen af, onder meer omdat door beperkingen Chinezen minder konden reizen. Ook hield de Chinese consument de hand wat meer op de knip.