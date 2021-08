Het Amerikaanse leger heeft bij zijn vertrek tientallen vliegtuigen en voertuigen achtergelaten op de luchthaven van Kabul. Ook afweergeschut dat maandag nog gebruikt werd om een raketaanval van terreurbeweging Islamitische Staat af te slaan is achtergebleven, zei generaal Kenneth McKenzie, nadat hij bekend had gemaakt dat de terugtrekking uit Afghanistan was voltooid.