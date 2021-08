Loket corona-regeling TVL voor derde kwartaal opent dinsdag

Bedrijven kunnen dinsdag vanaf 08.00 uur terecht bij het overheidsloket voor een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) over het derde kwartaal. Ondernemers die in de maanden juli, augustus en september van dit jaar getroffen zijn of worden door de coronamaatregelen kunnen een aanvraag indienen voor deze steun. Bedrijven die in deze periode zeker 30 procent van hun omzet mislopen, kunnen hun vaste lasten voor 100 procent vergoed krijgen. Ondernemers die gebruik willen maken van de subsidie, kunnen aankloppen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).