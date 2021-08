Hamer zet tegenpolen in formatie weer tegenover elkaar

Informateur Mariëtte Hamer zet de hoofdrolspelers in de stroef lopende formatie dinsdagochtend weer tegenover elkaar. VVD-leider Mark Rutte en CDA-voorman Wopke Hoekstra gaan in gesprek met Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks). Rutte en Hoekstra zien weinig in samenwerking met die linkse combinatie. D66-leider Sigrid Kaag gaat om tafel met Gert-Jan Segers, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Kaag wil niet doorregeren met de kleine christelijke partij.