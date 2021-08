Varkens in Nood heeft weinig vertrouwen in de voorwaarden waaronder varkensslachterij Gosschalk vanaf dinsdag weer open mag van de demissionair landbouwminister. Directeur en dierenarts Frederieke Schouten noemt het besluit „teleurstellend, vooral omdat we denken dat het dierenwelzijn in de gemaakte afspraken niet geborgd is”.