Op de eerste dag van het grote liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh is de rechtbank nog niet, zoals de bedoeling was, aan het verhoor van kroongetuige Tony de G. toegekomen. In de bomvolle rechtszaal van de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp maakte de rechtbank maandag een begin met de inhoudelijke behandeling van het zogeheten proces Eris, na een voorbereiding van enkele jaren.