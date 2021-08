Minister van Staat Winnie Sorgdrager gaat de commissie voorzitten die advies moet uitbrengen over het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de kunst- en cultuurwereld. Dat meldt de Raad voor Cultuur, waarvan ze eerder voorzitter was. De laatste jaren zijn er verschillende affaires in de kunst- en cultuurwereld aan het licht gekomen.