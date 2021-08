Politiek Den Haag niet blij met permanent onlineonderwijs

In politiek Den Haag valt het nieuws dat meerdere mbo-instellingen hebben besloten een deel van hun onderwijs voortaan online te geven erg slecht. „Er bestaat geen les of lesstof die net zo goed of beter online gegeven kan worden. Goed onderwijs vraagt nabijheid, in de ogen kijken, die opgetrokken wenkbrauw, die vragende blik zien, voelen hoe het met een student gaat, communicatie, contact.” Zo reageerde Tweede Kamerlid voor D66 en onderwijsspecialist Paul van Meenen op het bericht in de Volkskrant. Regeringspartij D66 was in juli mede-indiener van een motie om fysiek onderwijs als norm te blijven hanteren.