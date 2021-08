Twee berichten over de kwaliteit van zorg in Nederland trokken in de afgelopen periode mijn aandacht. Een krantenbericht: ”Thuiswonende ouderen leven langer dan die in een verpleeghuis” (RD 25-6) en een artikel in een vakblad: ”Nederlands zorgstelsel internationaal aan de top, maar de bureaucratie is groot” (Zorgvisie 25-8).