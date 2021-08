Politie onderzoekt mogelijk verband brandstichting en artikel

De politie onderzoekt of er een mogelijk verband bestaat tussen de brandstichting bij woningcorporatie Ons Huis in Enschede zondagnacht en een artikel dat Tubantia eerder plaatste. Hierin wordt met drie vrouwen gesproken die van de corporatie hun huis moeten verlaten na het overlijden van de huurder van de woning. Naast het in brand zetten van een auto zijn twee auto’s „besmeurd” en is het pand van de corporatie beklad, aldus de politie.