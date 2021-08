Massastranding bruinvissen op Wadden is ‘overweldigend’

Het aantal dode bruinvissen dat de laatste dagen aanspoelt op de Waddeneilanden is „overweldigend.” In Nederland is nooit eerder zo’n grote hoeveelheid volwassen dieren in één gebied gestrand. Waarschijnlijk komen er de komende dagen nog meer dode zoogdieren op de Waddenkust terecht, aangezien er ook dode bruinvissen op zee worden gezien. Woensdag hebben alle betrokken partijen overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij over een plan van aanpak, aldus onderzoeker en bioloog Lonneke IJsseldijk van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.