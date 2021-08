De Europese beurzen schommelden maandag rond de recente recordstanden. Beleggers deden het rustig aan bij gebrek aan richtinggevend nieuws. Het halfjaarcijferseizoen is achter de rug en de belangrijke financiële markt in Londen is de hele dag gesloten. Er werd dan ook vooral uitgekeken naar de Europese inflatie en de Amerikaanse banengroei, die later in de week op het programma staan.