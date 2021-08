Als Defensie militaire terreinen niet langer kan missen, verplaatst het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) evacués die daar verblijven naar de noodopvang in natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen. Heumensoord is klaar voor de opvang van maximaal duizend mensen. De eerste 450 evacués arriveren dinsdag. Zij komen uit verschillende andere noodopvanglocaties in het land, aldus een woordvoerder van het COA.