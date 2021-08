„Een koelbloedige organisatie die in opdracht mensen vermoordt.” Dat was volgens het Openbaar Ministerie het beeld dat gaandeweg ontstond tijdens het onderzoek Eris, naar een groep van 21 verdachten die in wisselende samenstelling betrokken zou zijn bij een totaal van 17 misdrijven, waaronder vijf liquidaties. Hoofdverdachte is Delano ‘Keylow’ R., oprichter van de inmiddels door de rechter verboden motorclub Caloh Wagoh.