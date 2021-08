Het vertrouwen in de economie van de eurozone is in augustus iets afgenomen. Een maand eerder was er nog sprake van een recordstand in de graadmeter van de Europese Commissie waarmee het vertrouwen van ondernemers en consumenten wordt gemeten. Ten opzichte van juli kreeg vooral het vertrouwen van de dienstensector, waaronder bedrijven als horecaondernemingen en luchtvaartmaatschappijen vallen, een knauw.