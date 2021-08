IMF-econoom: veel landen kunnen te snelle steunafbouw niet aan

Veel economieën kunnen zich een te snelle afbouw van de coronasteunmaatregelen zoals de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve mogelijk gaat doen niet veroorloven. Als de Fed namelijk net als na de financiële crisis in 2013 de steun eerder dan verwacht gaat afbouwen, leidt dit tot een sterke stijging van de leenkosten wereldwijd. Vooral opkomende landen kunnen zich die hogere leenkosten niet permitteren, waarschuwt hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Gita Gopinath in de Britse zakenkrant Financial Times.