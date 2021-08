In een propvolle rechtszaal in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp is maandagochtend kort voor 10.00 uur het omvangrijke liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh begonnen. Het zeer grote onderzoek telt maar liefst 21 verdachten. Het proces, Eris geheten, draait om een reeks criminele afrekeningen, naast plannen, pogingen en voorbereidingen daartoe.