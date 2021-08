De Amsterdamse AEX-index scherpte maandag het recordniveau verder aan en kroop langzaam richting de 800-puntengrens. De aandelenhandel verliep relatief rustig. Het halfjaarcijferseizoen is voorbij en de belangrijke beurs in Londen is de hele dag gesloten. De aandacht ging in de ochtendhandel dan ook vooral uit naar de macro-economische cijfers, zoals de Europese inflatie en de Amerikaanse banengroei, die later in de week op het programma staan.