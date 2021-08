Het verschil tussen goedkopere en duurdere wijken is in Nederland het grootst in de stad Den Haag. Dat meldt woningmarktdienstverlener Calcasa. In de Haagse wijk Transvaalkwartier ligt de gemiddelde woningprijs op 205.000 euro. Aan de andere kant van de stad, in de wijk Westbroekpark en Duttendel, kost een huis gemiddeld 865.000 euro. Dat is ruim vier keer zoveel.