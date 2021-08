Damrak lijkt hoger te beginnen, Londense beurs gesloten

Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs maken zich maandag op voor een rustige handelsdag. Het halfjaarcijferseizoen is voorbij en de belangrijke beurs in Londen is gesloten. De aandacht gaat dan ook vooral uit naar macro-economische cijfers. In de eurozone staan dinsdag de inflatiecijfers op het programma. Vrijdag gaat alle aandacht uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport. De werkgelegenheid vormt samen met de inflatie een belangrijke factor in het rentebeleid van de Federal Reserve.