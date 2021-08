Stichting Vluchteling wil nog zestig mensen evacueren die voor de organisatie in Afghanistan werken en op een hoogrisicolijst staan. Het gaat om twintig medewerkers en hun familieleden, zegt een woordvoerster. „Hen proberen we het land uit te krijgen, vliegen is niet de enige mogelijkheid. Er zijn ook andere wegen, letterlijk.”