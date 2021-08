Een bijgebouw van een woning met rieten dak aan de Waalbandijk in Varik (Gelderland) is zondagmiddag afgebrand, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand en heeft kunnen voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het woonhuis. Een persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht omdat diegene rook had ingeademd.